美國聯準會升息轉鷹，對台股造成巨大衝擊今日開盤即跌近400點，財政部長蘇建榮表示，升息對對台灣金融市場影響蠻大，他早上已交代相關幕僚同仁台股的動向。

但是國安基金是否進場護盤？蘇建榮表示，要進場護盤也不是那麼容易，要符合《國安基金管理條例》第8條規定，外資大量外流、台股有失序的情況，並且委員會通過之後才能看是否進場。他進一步說，有必要的時候會召開國安基金臨時委員會，決議維持金融市場穩定。