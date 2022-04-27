台股大跌 蘇建榮：國安基金一早即盯台股動向 09:092022/04/27 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會升息轉鷹，對台股造成巨大衝擊今日開盤即跌近400點，財政部長蘇建榮表示，升息對對台灣金融市場影響蠻大，他早上已交代相關幕僚同仁台股的動向。 但是國安基金是否進場護盤？蘇建榮表示，要進場護盤也不是那麼容易，要符合《國安基金管理條例》第8條規定，外資大量外流、台股有失序的情況，並且委員會通過之後才能看是否進場。他進一步說，有必要的時候會召開國安基金臨時委員會，決議維持金融市場穩定。 美股大逃殺 台股早盤暴跌近400點 台積電重挫19元摜破530元 統一投信：台股5月有望利空出盡 #國安基金 #台股 #蘇建榮 #動向 #進場護盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰投信：價值型選股 穩軍心 04:102022/04/27 專題周報 外資狂賣百億 台股反彈乏力 04:102022/04/27 證券．權證 元大特股高息N 明最後交易日 04:102022/04/26 證券．權證 外資大砍421億股匯崩跌 04:102022/04/26 財經要聞 台股高殖利率護身 Q2可把握原物料、除權息行情 19:542022/04/26 財經 股價指數期貨贏家專欄－恐慌飆升 台指期偏空布局 04:102022/04/26 證券．權證 台積電漲4元領軍 航運、金融反彈 台股漲逾百點 09:052022/04/26 財經 美科技股走高 台股早盤同步反彈80餘點 10:352022/04/26 財經 台股狂殺逾400點…張錫：5月將反彈 04:102022/04/26 財經要聞 《台北股市》散戶大退潮 3大變數測試台股 09:122022/04/26 財經 金融股撐場 台股拉尾盤收漲23.89點 14:072022/04/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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