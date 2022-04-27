綜藝天王吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒），今年1月初與交往多年的王先生完婚並從美國返台後，便立即投入忙碌的工作，日前她為了尋找工作夥伴特地親自在社群媒體上發文，但網友一看她看出來的條件都忍不住猛酸「根本是慣老闆」，意外引起熱烈討論。

Sandy上個月於個人IG的限時動態上發文，表示「你好！我（Sandy本人）在找認真的美編」並開出6個條件包含影音製作、邏輯規劃、文案撰寫、圖文編修、自備電腦、有作品集等，文末不忘標記「想一起工作就寄來，不要擔心不夠好」，沒想到近日就被轉PO到「靠北設計師」的臉書社團中立即引發討論。

網友看到Sandy開出的工作內容太過廣泛，根本不是單純要找美編人員，也有網友指出美編的工作需要較高階的電腦與軟體設備，若是要求職者「自備電腦」，通常會被相關專業討論區歸類為爛職缺，因為對他們來說這樣的要求代表著公司不願投注資源在設計上，也認為公司對此職缺不夠尊重及重視，通常是因為公司規模太小所造成，不利於求職者長遠發展。

另外，也有網友提到PTT上曾有篇文章討論工作自備電腦的合理性，並說明有些公司會提供補助款讓員工自行購買，有些則什麼都沒補助，而多數網友都表示無法接受不給電腦工具及相關設備的公司，就像是要職業軍人要自備槍械上戰場一樣瞎。因此網友看到Sandy的徵人條件後都忍不住猛酸「慣老闆」、「是在找工具人吧」、「這個美編身兼很多職耶」、「自備電腦？！(笑了)」、「邏輯規劃是怎樣，那規劃出來的東西誰審查，那我怎麼知道審查的人有沒有邏輯」、「是要跨多少領域？薪水多少？」，引發不小的爭議。對此，Sandy與她的經紀人到目前為止都沒有多做回應。