萬海航運一名魏姓主管，上月8日將車停放在北市內湖區新湖一路公司的停車場內，遭歹徒破窗偷走車內200萬元現金，警方循線立即逮捕5嫌到案，但魏姓主管表示車內放現金僅有司機知道，但5嫌犯卻避重就輕，不肯供出怎麼知道車內放有鉅款，且贓款流向不明，檢方複訊後將5嫌全部聲押獲准。

警方調查，案發當日魏男由陳姓司機開車載至公司上班，將一袋裝有200萬元現金的包包放在車內，不料，遭到23歲李姓、鄭姓男子偷偷潛入地下停車場，擊破車窗後將錢偷走，另名白姓男子則在外負責把風。

萬海主管座車200萬遭盜逮5人，「僅司機知道」疑有內鬼，警方攻堅逮捕5名嫌犯。(林郁平翻攝)

警方調閱監視器畫面，發現兩嫌得手後搭乘計程車逃離現場，再由26歲吳姓男子及另一名23歲李姓男子開車接應，警方上月14日在台中市北區汽車旅館，將李嫌及鄭嫌逮捕到案，隔日再逮捕3名共犯，清查200萬元贓款已被嫌犯拿去購買手機等花掉將近60萬元。

被害人認為只有負責接送他的陳姓司機知道車內有錢，警方本月1日將陳男傳喚到案說明，陳男強調不認識這5名嫌犯，當日上午將魏男載到公司之後，他就回家了；警方調查相關的通聯紀錄，也未發現陳男與嫌犯有過聯繫，目前尚證據顯示陳男涉案。全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方聲押獲准。