巴基斯坦喀拉蚩大學孔子學院的車輛26日遭受自殺炸彈客攻擊，中國教師有3人遇難、1人受傷。中國外交部發言人對此事件表示強烈譴責，並稱「中國人的血不能白流」。

中國外交部網站27日凌晨，以外交部發言人名義對事件發布「答記者問」。

這名發言人說，26日下午，喀拉蚩大學（Karachi University）孔子學院班車在校內遭遇自殺式恐怖襲擊。目前已造成3名中方教師遇難，1名中方教師受傷，另有多名巴方人員傷亡。

他說，中方對這起重大恐襲事件表示強烈譴責和極大憤慨，已緊急致電巴基斯坦駐中國大使表達極嚴重關切，要求巴方立即徹查此事，緝拿兇手並依法予以嚴懲，並全力保障在巴中國公民安全，「絕不讓此類事件再次發生」。

他表示，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已於26日晚赴中國駐巴使館弔唁，表示巴國政府將對事件進行深入調查，對肇事者嚴懲不貸，全面加強在巴中國人員、項目和機構的安保工作，「絕不允許任何勢力破壞巴中友誼」。

這名發言人強調，中方將繼續敦促巴基斯坦相關部門做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織。「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價」。

中國駐巴基斯坦使館27日發布緊急安全提醒，要在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，提高安保等級，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

綜合外電報導，這場恐怖攻擊造成4人死亡，其中包括3位中國公民。俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）發言人隨後在通訊軟體Telegram以英文發布聲明說：「俾路支解放軍犯下今天在喀拉蚩（Karachi）針對中國人的自我犧牲攻擊。」

在巴國西部的俾路支省（Balochostan province），中國相關目標經常遭到分離主義分子攻擊。由於當地有許多隸屬「一帶一路」的大型基礎設施計畫，分離主義分子相信，該地區利潤豐厚的採礦和能源計畫並未讓當地人得到好處。