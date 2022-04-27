國內疫情燒不停，昨天（26日）新增6295例確診，其中桃園單日增1159例，居家隔離人數破萬，市長鄭文燦在臉書發疾呼企業「勿搭乘遊覽車整車載送至社區採檢站做PCR採檢」，指這樣已影響到採檢能量，應該要建立定期快篩制度，結果被市民罵翻，「篩檢站排到天荒地老，快篩劑買不到」、「我居隔10天結束了，何時才會收到通知書」，還有人直接說「燦哥，封城吧」。

鄭文燦昨天在臉書報告桃園疫情，同時呼籲各企業應建立起定期快篩制度，勿搭乘遊覽車整車載送社區採檢站做PCR，因為這樣已影響到採檢能量。對於民眾抱怨買不到快篩，他表示，目前快篩試劑由國家徵用，5月初將鋪到各通路與藥局，到時民眾可用健保卡購買。市府也已採購10萬劑快篩試劑，但因徵用關係還未到位，庫存量將優先支援專案採檢使用。

然而仍有不少市民抱怨桃園防疫，紛紛留言：「篩檢站排到天荒地老，快篩劑買不到，很多人每天在找哪裡有疫苗，高峰期若來臨時醫療量能做好準備了嗎」、「買不到試劑，跑了快十家的藥局跟超商，永遠都是缺貨」、「30幾度的天氣龍岡篩檢站爆滿，學校需要篩檢，我帶著孩子跟三歲童排了2個多小時」、「請加開社區採檢站吧」。

還有確診和居家隔離者的親友留言，「家人有確診及密切接觸者，已經隔離3天以上都沒收到居隔通知、防疫包」、「居隔結束，居隔書還沒到...我要等到天荒地老」、「現在改成3+4，後面的4沒有用啊，買不到快篩、沒收到防疫包要這個4幹嗎？」、「衛生局電話打不通問題，可以先解決？」、甚至有人說，「燦哥，你封城吧，再來的5/1連假，桃園醫護都要吃不消了」。