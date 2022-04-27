各大品牌都陸續推出母親節優惠，德誼數位也將於5月1日到31日期間推出母親節活動，凡購買蘋果系列主打商品包括MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch皆享多重優惠，會員於母親節優惠期間購買iPhone、iPad全系列保護殼，不僅享8折優惠，單筆消費滿千元，還有機會獲得價值2500元的佐登妮絲頂級 SPA舒壓課程兌換券。

德誼數位在5月推出買 Apple Watch全系列，舊換新即享有加碼 10% 折抵金。（德誼數位提供）

活動期間凡購買MacBook全系列商品，搭配Apple Care+服務專案就送1500元購物金，再加碼超值大禮包，包含防震電腦包、電腦鍵盤膜、高透光螢幕保護貼及科技易即通線上顧問服務一年，另寵愛禮包最高價值近5000元，可選擇最適合自己的組合，可把科技易即通線上顧問服務一年，兌換成 4in1多功能集線器，而購買iMac搭配AppleCare+服務專案也送3000元配件購物金。買Apple Watch全系列，舊換新即享有加碼10%折抵金，且搭配行動裝置險、加購指定款錶帶享優惠價700元，限定購買Apple Watch Series 7，還可帶走指定保護殼。

德誼數位在5月推出購買 iPhone 13 全系列，加購 DE Care 行動裝置險二年，即送母親節限定玫瑰金色行動電源。（德誼數位提供）

另買iPhone 13全系列，並加購DE Care行動裝置險2年，即送母親節限定玫瑰金色行動電源，買 iPhone 13，送指定保護殼或玻璃保護貼二擇一，再加碼限量贈送母親節寵愛禮「珍朵絲特煥顏修護組」，搭配DE Care 行動裝置險2年，再挑選玫瑰金色行動電源或快速充電組。iPad mini及iPad Pro加購AppleCare+服務專案，即送千元配件購物金。買iPhone或iPad全系列商品，加購指定品牌保護殼及玻璃保護貼，再送科技易即通線上顧問服務一年。還有最新一代iPad Air (第5代)，德誼數位亦推出攜碼搭配5G指定方案現折1萬2000元。