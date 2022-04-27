自從各式的自動系家電在台灣開始流行後，網路就開始談論「婚姻必備三寶」，而洗碗機就正是其中之必備的一寶，以目前市面上的洗碗機不少都是220V的機種，對於家中並無220V插頭的消費者來說也是一個考慮的煩惱，因此近年也有不少品牌開始引進110V的機型進台灣，而伊萊克斯就看準消費者的需求，昨（26日）在台發表了全新的110V極淨呵護洗碗機全系列。
伊萊克斯表示台灣自2020年4萬台的年銷量，在2021年就有大幅度成長、估計共銷上6萬台左右，當中有一半都是獨立式機型，而為了消費者的便利性著想，因此今年就帶來了全新110V極淨呵護洗碗機全系列共10款機款，當中包含衛星環形水臂、專區加強、細緻餐具保護設計、自然風乾、智潔設定、可調式上碗籃等特色。
同時更強調其搭載的環形噴水臂、搭配強大水壓以及專區加強，能帶來比手洗更乾淨，但同時也更省水70%的特色，還有高溫殺菌洗程以訴求去除碗盤上99.99%的細菌及病毒，清洗後更會自動採自然風乾科技，不怕裡頭有霉味，預計今年目標可達台灣整體洗碗機10%的市占；全新極淨呵護洗碗機全系列定價為3萬4900元起，伊萊克斯為體貼消費者，更同步推出免費到府場勘服務，提前為消費者確認居家環境是否合適安裝，更可提供櫥櫃修改建議，讓消費者在購機前先進行專業評估，挑選最適合居家空間的機型。
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