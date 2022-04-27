美國務卿布林肯（Antony Blinken）週二出席參議院外交關係委員會表示，他將在未來幾周發表一項對陸戰略，並公開討論一些其中細節，另外他也提及台灣，他表示會繼續對台軍售，確保台灣的自衛能力，他也稱台灣是「不可或缺的合作夥伴」。

拜登政府自從上任後，一直因為沒有提出正式的對陸戰略，而遭到詬病。美曾經表示正在制定單獨的對陸戰略，但因為俄烏戰爭而面臨停滯。拜登政府在2月公布了一項印太戰略，誓言將在該地區投入更多外交與國防資源應對北京在印太地區試圖建立區域勢力的行為。

參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）在聽證會上詢問布林肯有關台灣半導體以及國防問題，他表示台灣負責90%的先進晶片，若台灣被攻下將導致全球受害，對在區域問題而言，也會讓其他國家覺得美國不會在發生戰爭時幫忙。

布林肯回應，就半導體而言，美國仍領先中國大陸，此外也在和擁有頂尖製造技術的台日荷合作確保晶片不會落入大陸手中，台灣在此是「不可或缺的」。另外他也表示美政府決心確保台擁有一切必要手段來保護自己免受任何潛在侵略，包括北京的片面行動破壞現狀，他說:「我們專注於幫助台加強不對稱防禦能力，作為一種威攝。」

布林肯指出，自2017年來，美國對台軍售總額近200億美元，美國務院批准或促成的直接商業銷售軍售案總額也近25億美元。

根據去年11月五角大廈交給國會的年度報告中指出，中國大陸對台的外交、政治、軍事壓力加大，但對台的兩棲入侵是對中國國家主席習近平來說有著重大政治和軍事風險的；報告補充，目前陸海軍沒有專注於落得入侵台灣所需的登陸艦和中型登陸艇，反而是投資了遠洋，這表明近期關注的重點是區域或全球遠征任務，而非大規模的海灘登陸進攻。