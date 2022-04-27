居家隔離「3+4」新制昨(26日)上路，意即3天隔離期滿快篩陰性、4天自主防疫。資深媒體人趙少康今(27日)在臉書列出3個矛盾，包含到底指揮官陳時中跟行政院長蘇貞昌誰是防疫總指揮？接觸者既然是3+4，為什麼沒有染疫的入境者都要10+7？趙認為，千萬不要搞到像前年口罩不夠、去年疫苗不夠、今年快篩不夠，未來藥劑不夠、病房不夠，台灣就慘了。

對於「3+4」居隔政策，趙少康在臉書指出，到底是陳時中要聽蘇貞昌的，還是蘇貞昌要聽陳時中的？按官位大小是陳時中要聽蘇貞昌的，按疫情指揮體系，蘇貞昌是要聽陳時中的，所以指揮體系混亂，令出多門，是第一個矛盾；第二個矛盾是陳時中對確診者跟密切接觸者竟然同等對待，確診者是已經確定染疫的人，密切接觸者只是跟確診者有密切接觸但並沒有染疫，兩者完全不同，為什麼之前都是10+7，現在都是3+4？

趙少康指出，第三個矛盾是接觸者既然是3+4，為什麼沒有染疫的入境者都要10+7？以前外國疫情高，台灣疫情低，台灣怕外國入境者，現在外國疫情近尾聲，台灣疫情才剛要升高，應該是外國怕台灣，外國是先苦後甘，台灣是先甘後苦，在台灣接觸者只要3+4，為什麼外國入境沒有染疫的人還要10+7？

最後，趙少康說，陳時中掌控疫情指揮大權，2300萬人的健康都繫乎一人，千萬不能邏輯混亂、重點不清、原則搖擺。台灣清零嚴控了兩年，現在突然一聲令下就鬆綁確診者成3+4，在如此跳tone情況下，可以預見確診者一定會快速增加，千萬不要搞到像前年口罩不夠、去年疫苗不夠、今年快篩不夠，未來藥劑不夠、病房不夠，台灣就慘了。