本土單日已破6千例，台北市市長柯文哲說「若什麼都不做，5月18日單日恐達50萬確診，屆時可能祭出軟性封城。」對此，腎臟科醫師江守山也分享疫情狂飆之下的自救之道，指出一則維生素D的人體試驗發現，維生素D能有意義降低住院日數與插管率，雖然結果可信度很有限，但與先前他曾分享過的20樣必備品一樣，為了因應未來恐不能出門，可以預先準備著。

江守山昨在臉書發文分享「疫情狂飆下的自救之道」，目前很受歡迎的清冠一號，只發表過一篇人體研究，收案到結束僅31個病患，其中有12人吃過清冠一號，結果吃到清冠一號的病人三採陰的中位數是9日，對照組是22日，因為不是隨機研究，也不是雙盲，加上病例數較少而無法達到統計意義，所以這個結果的可信度是有限的。

江守山也說，如果這樣的結果認定是有效的話，那維生素D簡直是神藥了，收集新冠肺炎以來的維生素D人體試驗，有4項隨機對照試驗和9項觀察性研究，維生素D組有878例、對照組2529例，結果發現維生素D有意義地降低住院日數與插管率。

不少網友看了直呼，「原本就有補充維生素D的習慣，可先備著」、「感覺最近可以多曬太陽，並且補充維他命C跟D」、「平時多補充維他命C+D可幫助增強抵抗力」。

而他先前也曾發文提醒民眾做好準備，若疫情出現變化，導致大家無法出門，可根據狀況準備20樣好物。除了血氧偵測機與溫度計，食物除了米和麵條，也可準備能久放的蔬菜、醬菜、肉類、雞蛋和罐頭；還有日用品像是衛生紙或水；另平常有吃的保健食品，像是B群、維他命C、益生菌、魚油、鋅、蜂膠、鹽，糖和苦茶油等都可以先備著。