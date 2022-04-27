國泰永續高股息ETF(00878)已成為國內最大ESG主題ETF，投資人數超過45萬，並即將於本周4月30日進行配息評價，並於5月3日公告預估配息，5月18日進行今年第二次除息。

隨4、5月份進入股東會旺季，許多公司也陸續公告2021年度的配息金額。以國泰永續高股息的主要成分股，聯強(2347)、仁寶(2324)、華碩(2357)、光寶科(2301)及英業達(2356)等，目前宣告配息普遍都相當大方，甚至創下歷史新高，換算現金股利殖利率約落在2～11%不等。00878 ETF投資組合，具價值股特性，適合運用定期定額方式，進行「存股型」投資。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，一般在高通膨下，高殖利率股往往成為資產保值的避風港。根據歷史統計，當台灣CPI年增率大於2%，超過通膨警戒線時，高股息相關指數表現較台股大盤優異，顯示在通膨環境下，高殖利率族群表現更突出。以國泰永續高股息ETF今年以來的表現為例，今年台股加權股價指數累計至(25)日跌幅約8.7%，而00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，今年來的含息總報酬表現則仍力守持平，顯見抗跌力道。

以2021年來說，台灣上市櫃公司全年稅後純益逼近新台幣4.3兆元，年增73%，估算今年台股整體配息約有2.6兆元，因此殖利率較佳的族群有望得到資金關注。