全球經濟成長放緩以及聯準會政策立場將更為激進的擔憂揮之不去，周二美股主要指數全面崩跌，道瓊工業指數跌超過800點，標普500指數跌近3%，以科技股為主的那斯達克指數慘跌近4%，創下2020年12月以來新低，費城半導體指數跌逾4%。台積電ADR下挫3.6%。

特斯拉大跌逾12%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的打擊。周二那斯達克指數創下自2020年9月以來最大單日跌幅，與去年11月創下的歷史高點相比，該指數已經下跌約23%，意味著再度跌入熊市。

原先備受追捧的成長股近幾周來受到重創，投資人擔心利率走升不利於這些企業未來的獲利表現。

雖然目前為止美股業績表現優於預期，但仍不敵俄烏戰爭加劇地緣政治緊張局勢、中國嚴格防疫封控，以及主要央行在對抗通膨上的激進立場給市場帶來的壓力。投資人擔心中國疫情急升和隨之而來的封鎖與限制措施，可能導致全球經濟持續減速。在俄烏戰爭方面，一名俄羅斯政府高層表示，核武戰爭是真實存在的威脅。此外，美國高漲的通膨正在削弱對從房屋到運動鞋等所有商品需求。

★主要指數

道瓊指數跌809.28點或2.38%，收在33,240.18點。

那斯達克指數跌514.11點或3.95%，為12,490.74點。

標普500指數跌120.92點或2.81%，為4,175.2點。

費城半導體指數跌133.3點或4.38%，為2,909.1點。

★消息

4月以來，道瓊指數累計下跌4.2%，標普500指數跌7.8%，那斯達克指數跌12.2%。

根據Refinitiv調查，在目前已公布業績134檔標普500指數成分股中，80.6%的企業獲利表現優於市場預期，高於一般比例（66%）。

數據顯示美國4月消費者信心跌至107.3，不如經濟學家預期的108.2，但家庭仍有購置汽車和電器等計畫，應該有助於支撐第二季的消費者支出。

美國參議院以52票對43票表決通過，確認由布蘭納德（Lael Brainard）出任聯準會副主席。

媒體報導俄羅斯將自周三起切斷對波蘭的天然氣供應，被視為是俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的緊張局勢升高。

美國10年期公債殖利率跌破2.8%，銀行股首當其衝。

美國各交易所成交量總計為123億股，少於過去20日均量126億股。

紐約證交所下跌股數與上漲股數比為4.71:1。納斯達克下跌股數與上漲股數比為4.82:1。

標普500指數沒有任何一檔成份股創下52周新高，45檔跌至新低。那斯達克綜合指數有24檔成分股創52周新高，646檔創新低。