★分析

投銀Baird投資策略師Ross Mayfield表示，企業財報大致上相當不錯，但這對整體股市表現不太重要，影響市場的主要還是聯準會和其他央行，現在還有中國和新冠疫情。市場目前處於「無差別」拋售和恐慌階段，我認為走跌的風險要大於意外驚喜般上漲的可能性。

周二科技股跌幅領先，投資人沒有等微軟和Alphabet公布第一季業績就出手，因擔心可能會有更多像網飛那樣的爆炸性事件發生。Satori Fund創始人兼資深投資組合經理Dan Niles表示，大型科技股的財報就是沒有風險報酬，我認為它們每一個都會看到數字下滑。

Wolfe Research分析師Chris Senyek表示，隨著整體經濟放緩和基本面開始顯著惡化，近年來大型科技股的強勢可能破滅。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，有很多經濟增長方面的問題，中國是美國科技業的大客戶，半導體產業在那裡有很多生意，而這也與美國的增長有關。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股勉強收紅，終場微升0.05%。成長型的非必需消費類股跌4.99%，跌幅最大，特斯拉大跌逾12%和亞馬遜跌近4.6%帶來最大的拖累。科技股跌3.71%，跌幅排第二，其次為通訊服務類股跌3.16%。

在道瓊指數方面，科技股跌3.74%，跌幅最大。油氣股微升0.06%，相對抗跌。

★重磅股

重量級科技股全面收黑，微軟跌3.74%、蘋果跌3.73%、亞馬遜跌4.58%、Alphabet跌3.59%、特斯拉跌12.18%、Meta跌3.23%、網飛跌5.48%。

主要晶片股全軍覆沒，超微跌6.10%、輝達跌5.60%，跌幅最大。高通跌2.24%、恩智浦跌2.94%、德儀跌3.15%、英特爾跌3.27%、美光跌4.34%、應材跌4.85%。

道瓊指數成分股全面下跌，雪佛龍小跌0.61%，嬌生跌0.71%，表現最佳。Nike跌5.8%，波音跌5.04%，跌幅最大。

★焦點股

特斯拉大跌12.18%，收在876.42美元，市值蒸發1260億美元。投資人擔心執行長馬斯克可能出售手中的特斯拉股份，為收購推特籌措資金。推特董事會通過以440億美元將這家社群媒體平台賣給全球首富馬斯克。

奇異（General Electric Co）全年獲利預測令人失望，股價大跌10.34%，收在80.59美元。該公司司表示，中國爆發新一波防疫封控和烏克蘭戰爭已經加劇供應鏈中斷和通膨壓力，使公司全年獲利前景面臨風險。

全球物流龍頭優比速（United Parcel Service,UPS）下跌3.59%，收在183.05美元，儘管該公司上季經調整後每股盈餘為3.05美元，營收為243.8 億美元，優於市場預估的每股盈餘2.88美元、營收237.8億美元。該公司亦維持財測不變，但執行長Carol Tome在法說會上表示，相較於疫情高峰期間的榮景，電子商務的增長正在放緩。

美國醫院和醫療保健服務公司Universal Health Services Inc上季業績表現不如預期，股價重挫9.59%，收在125.32美元。該公司上季每股盈餘為2.15美元，低於分析師預測均值2.47美元。

網飛再跌5.5%，收在198.40美元，再創多年新低。該公司上周公布第一季訂戶為10年來首度流失，股價一天就暴跌35%。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌3.61%，收92.77美元，換算台股價格為543.82元。

聯電ADR跌5.06%，收7.50美元，換算台股價格為43.96元。

日月光ADR跌5.71%，收6.27美元，換算台股價格為91.89元。

中華電信ADR跌0.83%，收44.36美元，換算台股價格為130.02元。