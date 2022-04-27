買老屋翻修出租當包租公真的那麼好賺嗎？Dcard有名網友表示自己是首購族，近日看上新北市一物件，屋齡約40年，售價約1,000萬。一樓門口可停車、生活機能便利、鄰近公園和國中／小學，附近有Ubike，巷口還有公車站牌。種種條件都相當吸引人。原PO計劃使用青年首購貸款，並自備有300萬（含100萬裝潢費），之後是想租給家庭式租客。

買老屋前須考量「貸款成數」和「裝修費用」

1、老屋可貸的成數可能不高

原PO本來打算貸8成，但底下網友紛紛說，「很難」，因貸款成數會視貸款人的還款能力及房屋價值而有所不同，屋齡越高，貸款成數通常相對越低。「屋齡有點老欸，感覺就算是青年首購也很難貸到8成啦，40年屋8成不易貸出來，保守抓6成比較好」、「40年老屋能貸6成都算很好了，而且屋況不好的話可貸金額會更低」。

2、翻修費容易破百萬

另外，原PO本來預計花100萬在裝修費上，但因屋齡老，所需的費用極可能超過預算。「 40年房子可能需要再多評估一下，如果要老屋翻新一坪（費用）可能要拉大預算，主要看有沒有要打地板、敲牆」、「老屋翻新裝潢建議你抓超過100萬比較好，現在原物料漲不停，我們也是買40年的老房子，也是簡易裝潢但費用就超過100萬了」、「老房子漏水、龜裂、管線老舊等問題都無法避免，這種房子是買來修的。」買老屋前，要先確定有充裕的「自備款」，避免購屋後才發現現金不足，變成生活壓力。

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