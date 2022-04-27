近年來出現許多部膾炙人口的漫改韓劇，像是《殭屍校園》、《屍戰朝鮮》，以及最近爆紅的浪漫愛情喜劇《社內相親》。挟帶著漫畫原作的高人氣，再加上演員們的明星光環加持，讓這些作品都能有不錯的收視率與口碑。不過，同樣身為漫改韓劇的《還有明天》收視率卻是開高走低，究竟原因何在呢？

《還有明天》主演顏值超高 網封「陰間F4」

《還有明天》目前位居《網路溫度計》韓劇網路口碑排行榜第13名，改編自同名網路漫畫、由韓國MBC電視台推出，講述一群負責引渡亡者的陰間使者們拯救輕生者的奇幻戲劇，是近期On檔的熱播韓劇之一。

該劇聚集「韓國第一美女」金喜善、出演韓劇《偶然發現的一天》爆紅的大勢演員路雲，以及雕刻系美男李洙赫、尹志溫，超高顏值的主演陣容被網友封為「陰間F4」，也讓《還有明天》從開播前就備受關注。

image source：韓劇口碑排名(分析區間：2022/03/27-2022/04/25）

▲《還有明天》位於網路溫度計韓劇口碑排行榜第13名。

熱播韓劇收視腰斬！網友熱議棄劇關鍵有哪些？

未演先轟動的網路討論度讓《還有明天》首波就開出紅盤，交出7.6％高收視率的漂亮成績單，最高收視甚至達到10%，也衝上Netflix節目排行榜TOP 10。然而，這樣的好成績卻像是曇花一現，收視率到了第二集馬上腰斬剩一半，後續集數的表現也逐漸低迷、沒有明顯起色。網友評價兩極，也熱議起《還有明天》開高走低的幾個原因......。

＃關鍵1：男主角人設不討喜

主角的角色設定對於一部韓劇來說相當重要，好的刻畫能讓觀眾在追劇同時更有代入感，隨著主角經歷一起感受故事情節中的起承轉合。

但是由路雲飾演的男主角「崔俊雄」，似乎不被網友們買單，許多人認為他個性太毛躁冒失，像個沒長大的孩子，而且太過聒噪讓人受不了。不過也有粉絲為路雲緩頰，表示這個角色就是要這樣演，才能凸顯後續經歷劇情轉折後的成長，要大家有耐心地往下看，別急著下定論。

＃關鍵2：故事太沈重 越看越累？

跳脫一般韓劇男帥女美的愛情故事設定，《還有明天》聚焦在輕生、霸凌等議題上，雖然某些劇情安排確實渲染了許多觀眾，讓人開始反思這些較為沈重的現代社會議題，但對於追求溫暖治癒、下班輕鬆追劇的人來說，《還有明天》的寫實感可就不符合需求了，「劇情太沉重了，太鬱悶了」、「看完之後沒有被治癒的感覺」。

＃關鍵3：同檔期熱播韓劇太強打不過？

雖然《還有明天》演員陣容不差，但對比的同檔期熱播韓劇《我們的藍調時光》，聚集申敏兒、李秉憲、車勝元等人的華麗陣容，似乎略遜一籌；除此之外，由李準基主演的《Again My Life》也是不容小覷的勁敵。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，不只同檔期的熱播韓劇環伺，已經播畢的《社內相親》、《三十九》、《二十五，二十一》也都還在熱點上。四面都充滿強敵的情況下，《還有明天》要想殺出一條血路，恐怕得看後續劇情是否能讓觀眾回心轉意了。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年3月27日至2022年4月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『還有明天』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。