最近火紅的「綠茶鑑別等級考試」大家做過了嗎？你是單純的傻白甜，還是令人髮指的超心機綠茶呢？現實生活中的心機女讓人恨之入骨，而在動漫中，也有不少讓人忍不住想一巴掌打下去的綠茶婊角色。「童年有三婊，風花、米兒、森下遙」相信這句話從小就愛看動漫的人一定都不陌生，除了這三個人，你知道還有哪些動漫角色也是網友們公認的綠茶女嗎？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點出十大網路聲量最高的綠茶動漫角色，一起來看看吧！

NO. 10 《火影忍者》春野櫻

身為火影忍者主角群之一的小櫻，常被網友批評，甚至被取了「櫻婊」的稱號。一開始被鳴人喜歡的小櫻，眼中只有佐助，佐助離開後還哭著求鳴人把佐助帶回來，最後卻突然跟鳴人告白。雖然後來被鳴人識破是謊言，但這種假告白行為還是有不少網友無法接受。

此外，小櫻被認為綠茶婊的原因，還有「愛哭」、「花痴」、「把鳴人當成工具人」等等。

NO. 9 《魔法咪嚕咪嚕》森下遙

身為童年三婊之一的森下遙，突然出現干擾主角南楓與結木攝的感情發展，讓不少人在小時候恨得牙癢癢。起初森下遙跟南楓成為好朋友，甚至還為喜歡結木攝的南楓加油，沒想到後來又改變心意與結木攝交往，還具備了不少人最討厭的「青梅竹馬」、「初戀」人設。

雖然在後來的劇情中有主動退出，還是讓許多人難消心頭之恨，成為了提到「綠茶婊」時必出現的人物之一。

NO. 8 《出租女友》七海麻美

出租女友中男主角的前女友七海麻美，也是眾多網友們的綠茶榜上名單之一。麻美與主角和也只交往了一個月就甩掉他，而在發現和也疑似與千鶴在一起後，還故意出言挑釁，後續也一直干擾和也與其他女角的感情發展。

這種明明已經分手，得知對方有新對象時又藕斷絲連的行為，被不少人認證為貨真價實的綠茶婊。

NO. 7 《犬夜叉》桔梗

雖然桔梗與犬夜叉相戀在先，但在復活後一直介入犬夜叉和阿籬的感情，甚至還在阿籬面前一直與犬夜叉有親密舉動、故意問犬夜叉誰比較重要之類的問題、出言刺激阿籬又在犬夜叉面前裝得若無其事，種種舉動都讓人覺得她根本就是綠茶。

不過，也有許多人替桔梗喊冤，認為動畫組醜化了桔梗，覺得桔梗在漫畫中並沒有動畫版那麼心機、惹人厭。

NO. 6 《犬夜叉》日暮籬

有人說桔梗婊，當然就有另一派聲音出現。不少人覺得，阿籬才是介入犬夜叉與桔梗間的第三者。而在犬夜叉去找桔梗時生氣，自己卻又和鋼牙很要好的行為，也招來不少質疑。

不過也有人認為，阿籬畢竟沒有真的喜歡鋼牙，反倒是犬夜叉一直三心二意，在爭論阿籬與桔梗誰是綠茶婊時，也常會有「犬夜叉才是渣男」這樣的聲音出現。

NO. 5 《小紅豆》野山梓（小紅豆）

戀愛腦的小紅豆，在不少人心中也是不折不扣的綠茶婊。在看到好友小翠不小心睡著靠在自己喜歡的勇之助身上被拍下來時，小紅豆居然把照片帶回家，然後將上頭小翠的部分剪掉丟進垃圾桶，後續因為誤會兩人曖昧，還把小翠的照片撕碎。

恐怖的行徑讓人不寒而慄，也讓不少人長大後再回頭看這部童年回憶時，忍不住大呼小紅豆根本是個心機婊。

NO. 4 《忍者哈特利》河合夢子

夢子是不少人人生中認識的第一位綠茶婊。有網友認為，夢子常常在老師拜託她打雜時故意裝出困擾的樣子，讓健一跟煙捲自動來幫忙，根本就把別人當成工具人，或是故意在健一面前許願，讓健一拜託哈特利幫忙實現她的各種願望，不少人覺得她根本就在利用健一。

這樣的夢子甚至還成為「婊」的代名詞，有些人在平時發文就會用「夢子」來代稱生活中的綠茶婊。

NO. 3 《玩偶遊戲》松井風花

風花明知羽山喜歡紗南，卻還叫羽山假扮她的男友。在發現紗南也喜歡羽山後，風花更是說出「我絕不會分手」這種綠茶臺詞。更不用說分手沒多久後就又跑去找前男友的行為，絕對讓許多人無法接受。

不過，也有網友指出，覺得羽山才是渣男，還有人表示，漫畫的風花並沒有這麼討人厭，不知道為什麼動畫要把風花改得這麼心機。

NO. 2 《哆啦A夢》源靜香

靜香表面上看起來是一個好女孩，但有許多人長大後再重看童年經典，發覺案情並不單純。靜香幾乎大部分時間都是和胖虎、小夫、大雄、小杉等男生一起玩，鮮少看到有女生朋友，不少人覺得靜香根本在收集各種類型的工具人：哆啦A夢=多功能機器人、大雄=超級備胎、胖虎=保鑣、小夫=提款機、小杉=作業輔導。

還有網友觀察到，跟靜香一起玩的女性朋友，外貌幾乎都不如靜香，讓人懷疑靜香是不是別有居心，刻意為之。

NO. 1 《真珠美人魚》天城米兒

接下來這位是讓許多人小時候看電視時都恨不得掐死她的超級綠茶婊。米兒常用生病當藉口要海斗照顧她的行逕，不管是真病還是假病都讓人難以忍受。有不少人覺得米兒除了愛裝虛弱外，個性也是小心眼又任性，常用小手段破壞露亞跟海斗的感情發展，還選在海斗失憶的時候趁虛而入。

種種行徑讓米兒成為許多人說到綠茶婊時第一個想到的角色，也登上了網路聲量最高的動漫綠茶婊第一名，童年三婊之首當之無愧。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年04月24日至2022年04月23日，共5年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『綠茶婊動漫人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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