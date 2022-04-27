一名網友在PTT及台南爆料公社上反映，本月23日在東區東門路工地外圍籬旁發現1隻奄奄一息的虎斑貓，網友將其送往寵物醫院急救後仍不治，但醫師卻發現，這隻貓疑似遭到熱水嚴重燙傷，疑似遭到飼主虐死，當該篇PO文一出，台南市警一分局東寧派出所立刻查辦，找到涉嫌虐貓的23歲黃姓男子涉案，警詢後依違反動保法罪嫌法辦。

警方調查，25日晚間，在PTT及台南爆料公社等社群論壇上，有市民朋友反映於23日上午10時許，在本市臺南神學院工地外圍籬旁發現1隻奄奄一息的虎斑貓，發現民眾雖即時將貓咪送往寵物醫院救治，然因傷勢過重仍不治死亡。

殘忍！虎斑貓遭熱水活活燙死，恐怖虐貓男還涉嫌棄屍。(戴志揚翻攝)

經醫師檢視貓咪傷勢係遭熱水澆頭燙傷，疑有遭虐情事，另警方前往該工地查訪蒐證，發現1名男子於深夜時段將受傷之貓咪棄置於該處，本篇網路文章經南市警一分局東寧派出所查知後，立即派員主動調查偵辦。

經東寧派出所於26日上午主動聯繫本案發現民眾，完成受理報案程序並開立報案證明。據了解該名男子係於23日凌晨3時許，騎乘機車前往東門路巷弄內，並將該受傷貓咪棄置於神學院工地外圍籬後即逕自離去，續經警方至現場勘察蒐證，並鎖定該男子騎乘之交通工具，以車追人，進而查知該男子身分後，於26日13時許通知黃姓男子到案說明，全案依違反動物保護法第25條，報請臺灣臺南地方檢察署及臺南市動物防疫保護處偵處。