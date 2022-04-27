特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前與其籌資團隊以440億美元（約新台幣1.29兆）溢價約38%的水準買下社群軟體推特，然而此事卻導致特斯拉股價下跌，市場擔心馬斯克會出售特斯拉股票來完成收購案，有分析師點出特斯拉股價面臨的三大打擊，並認為種種疑慮已點燃空頭派對的氛圍。

The seattle times報導，馬斯克月初宣布增加持股推特的比重後，特斯拉市值已蒸發超過2750億美元，股價也出現超過23%的崩跌。而周一馬斯克正式入主推特，特斯拉股價連兩天下跌，周二更重挫12%。

主要原因在於，市場擔心馬斯克藉由出售特斯拉股票來完成收購推特，馬斯克目前並未透露關於他如何支付資金，外界僅知道他正在利用特斯拉股票做為推特交易擔保品，進而引發特斯拉投資人的擔憂。

特斯拉股價單日狂摔12%，使得公司市值瞬間消失1260億美元。金融集團National Securities Corp.首席市場分析師Arthur Hogan表示，特斯拉面臨三重打擊，「市場除了擔心馬斯克售股，還煩惱成長股面臨廣泛拋售的問題，馬斯克接下新挑戰可能會分身乏術的疑慮，這些三項因素都使得股價出現下跌。」

這些疑慮也讓Wedbush的分析師認為，空頭慶典已經到來，金融機構AJ Bell分析師Russ Mold則說：「馬斯克利用特斯拉股票做為擔保品，其實冒很大的風險，如果特斯拉股價暴跌，就可能帶來很多困擾。」