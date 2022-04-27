據《NBA Communications》推特發文報導，聯盟宣佈年度最佳隊友獎由公鹿的哈勒戴(Jrue Holiday)獲得，這對全隊上下來說都是個好消息，因為現在公鹿於季後賽首輪正以3：1大幅領先公牛，有助於士氣再次提升，而哈勒戴前年就在鵜鶘拿過年度最佳隊友獎，去年則拿下年度最佳運動精神獎，可見他對球隊來說有多重要。

NBA players have selected Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday as the recipient of the 2021-22 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award, the NBA announced today.



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因進入季後賽，各項年度大獎陸續公布，聯盟已先公布年度最佳進步獎人選，由灰熊莫蘭特(Ja Morant)拿下，今天則頒出年度最佳隊友獎，由公鹿當家控衛哈勒戴獲得，去年此獎由拓荒者利拉德(Damian Lillard)奪下。而驚人的是哈勒戴前年也是最佳隊友獎得主(鵜鶘)，去年則奪下年度最佳運動精神獎(公鹿)，完全是主將身旁的「羅賓」。

哈勒戴轉到公鹿後幫球隊拿下總冠軍獎盃，可說是阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)和米道頓(Khris Middleton)身邊的隱形功臣，今年他則繼續發揮影響力，在67場出賽中貢獻18.3分4.5籃板6.8助攻1.6抄截，投籃命中率5成、外線41.1%、罰球76.1%，有效命中率(eFG%)達57%，攻守相當全面，很有機會幫球隊再次突圍。

2019-2020球季哈勒戴還在鵜鶘效力，當時出賽61場能貢獻19.1分4.8籃板6.7助攻1.6抄截，拿下年度最佳隊友獎，去年則以17.7分4.5籃板6.1助攻1.6抄截獲年度最佳運動精神獎，生涯至今他每季的抄截數都突破1字頭，截至本季平均為1.5，在防守上的貢獻相當大，2019年他榮獲了聯盟年度防守第二隊，2018、2021年則獲選為第一隊。