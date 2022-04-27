台灣鐵路工會發起五一勞動節不加班行動，預計當天將癱瘓台鐵9成以上運能，交通部一方面與持續協商，另一方面也備好疏運方案，協調高鐵、國道客運、市區公車、捷運、公路客運及開行「類火車」，可滿足40.5萬人需求。部長王國材指出，五一已經沒有挽回的餘地，昨再進行更多檢討，他在五一當天也會從台東出發北上，盡可能跑遍各站，視察疏運也向值班同仁打氣。

立法院交通委員會今邀請交通部針對台鐵工會發起五一不加班運動，造成的衝擊及應變方案進行專題報告。交通部統計，至4月26日止，台鐵全線對號列車訂票剩下7672張，推估5月1日運量需求不高於35.8萬人。

交通部將協調高鐵、國道客運、市區公車、捷運、公路客運及開行「類火車」，預計可滿足40.5萬人需求，經昨日沙盤推演後，類火車路線將從10條變成12條。

交通部長王國材（右2）說，台鐵工會五一不加班已無挽回餘地。（陳祐誠攝）

王國材表示，台鐵的站內應變，昨日也做了很細節的討論，例如某些站的刷卡位置比較遠，將改為用移動式，放在登車的地點刷卡。目前五一的司機員出勤是動態的，交通部會朝當天仍有火車開的目標進行。

王國材說，昨日花快2個小時與工會討論，看起來五一沒有挽回餘地，這幾天他會再試試看，但現在最重要是疏運計畫，交通部會全力以赴。

王認為，其實工會版的和政院版公司化草案的差異不大，最大心結在於沒有溝通完畢就送到立法院，但台鐵員工這麼多，要達到全共識是不可能，過去有很多例子，因此拖了很多年，所以他才會有共識、但沒有完全共識就送出條例。

王國材強調，組織改革是安全改革的基礎，未來公司化的路仍需要工會的參與，大家把基層意見反映給他，他願意在公司化過程中逐一解決。

王國材說，4月30日他會參加南橫的通車典禮，之後就前往台東做準備，5月1日從台東一路北上，看疏運的情況，也和上班同仁道謝，火車不開一定會碰到很多狀況，他謝謝同仁願意在此刻持續服務民眾。