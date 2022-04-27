58歲吳姓女子26日上午駕車行經花蓮壽豐鄉池南路段時，疑未注意前方騎著機車準備左轉的76歲余姓老婦，進而直接撞上，余婦送醫急救不治，吳女右車頭則是凹陷毀損。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

58歲吳姓女子26日上午駕車行經花蓮壽豐鄉池南路段時，疑未注意前方騎著機車準備左轉的76歲余姓老婦，進而直接撞上，造成余婦胸腔重創，送醫急救不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮發生轎車追撞機車死亡事故，58歲吳姓女子26日上午駕車行經壽豐鄉池南路段時，疑未注意前方騎著機車準備左轉的76歲余姓老婦，進而直接撞上，由於撞擊力道強大，吳女的右車頭直接凹陷損毀，余婦則因當場被撞飛，造成胸腔重創，送醫急救不治。經查，2人執照正常，吳女酒測值為0，余婦待驗，至於詳細事故原因，仍待警方進一步調查。

據監視器畫面，26日上午11時40分許，余婦騎乘普重機，吳女駕駛自小客車，一前一後均沿池南路3段北往南行駛，不過吳女駕駛的車輛原先與騎機車在前方的余婦保持一段很長的距離，隨余婦愈騎愈往左偏，一度從機車道騎到雙黃線時，吳疑似未注意到余婦準備左轉，進而直接撞上。

余婦被後方轎車撞上後，當場從機車上噴飛至路旁，造成胸腔重創，失去呼吸心跳；吳女的轎車的右車頭則因撞擊力道大，凹陷損毀。

消防隊員獲報後，隨即派遣救護車及高級救護技術員趕赴救援，壽豐分隊小隊長呂智雄指出，當時路旁已有民眾在替傷者實施急救，救護人員接手後，持續急救並搬上救護車送往醫院，並在送醫途中，對其實施藥物及呼吸道建立急救措施，經醫院急救後，仍傷重不治。

警方表示，經測，吳女酒測值為0，余婦待驗，2人所持駕照均正常，至於詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。