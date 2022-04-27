具俊曄傳在台發展演藝事業 大S經紀人回應了

韓星具俊曄上月閃婚大S（徐熙媛）後，隔天便風塵僕僕來台與大S過起新婚生活，最近更獻出身為台灣女婿後的登台首秀，引來大批粉絲聞風而至想一睹具俊曄本人。據週刊報導，雖然具俊曄先前在韓國受訪透露想帶太太回韓國生活，但近來具俊曄似乎改變計畫將在台灣工作，連大S經紀人都出馬幫忙徵求懂韓文的助理，而製作人詹仁雄近日見到大S和具俊曄，順便替自己的選秀節目邀約具俊曄，讓具俊曄似乎有機會登上台灣節目。

大S離婚106天後日前閃電宣布梅開二度與20多年前的男友具俊曄結婚，消息一出震撼了許多粉絲，雖然大S媽媽一開始反對，更氣女兒先斬後奏，但隨著新女婿來台接受隔離再見面聚會後，小S透露母親的態度也軟化，已經和大S和具俊曄破冰吃飯，一場家庭劇也算暫時落幕。

未料，後來傳出具俊曄的烏龍傳聞，引來大S工作室罕見澄清，強調具俊曄並非是被亂傳的「遣返回國」，早在韓國時就計畫好5月中到紐約的工作，所以才只申請了60天的入台簽證，並指出：「當初夫妻兩人單純以為只要登記結婚，進來台北就可以辦理居留證，沒有留意到還要準備無犯罪紀錄證明，現在已經請家人在韓國代為申辦，正在公證中」。

根據《今日新聞》報導，男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》的製作人詹仁雄，透露有邀請具俊曄來上節目，成為其中一團的製作人，並幫選手們製造音樂，具俊曄考慮後有表示有意願，或許會在最後一集節目現身擔任飛行導師；詹仁雄說：「主要是要請他幫我們打造『酷龍』製作的男團，他是韓國最頂尖的男團元老，一定能幫我們找到老師。」，如果預算足夠，也可以考慮帶選手到韓國培訓，前輩與後輩的薪火傳承。