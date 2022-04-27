本土確診突破六千！今+6295 新北增2076例創單日新高

本土疫情昨日（26）破6千，中央流行疫情指揮中心公布國內新增6295例本土個案，與前一天的5108例確診相比，暴增了2成3。新北市首度突破2千大關，一口氣新增2076人，為全台最高縣市。網友則表示，綠營及其網軍必會不斷強調「2076」這數字，將新北市當作批鬥箭靶，因新北市市長侯友宜民調太高，「民進黨怕了」，所以必會藉機打壓侯。

各縣市確診分布狀況，新北市新增2076例、台北市1302例、桃園1159例、基隆409例、台中263例、花連212例、高雄182例、台南90例等，有22縣市都有個案。

值得注意的是，各縣市中，新北市首度突破2千大關，一口氣新增2076人；台北市、桃園也都破千人確診，分別為1302例、桃園1159例，疫情目前呈北部重於南部的態勢。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「2076，新神祕數字，比1450還神祕」、「我猜2076最近會不斷出現，變成網軍口號、製圖新梗」、「穩了！只要雙北最高就是穩！」「能推給雙北就是讚」、「某班：全台陪著雙北坐牢」、「政府一定會推給新北防疫不力，誰叫侯友宜民調那麼高」、「侯的高民調讓民進黨怕了」、「綠營愈怪新北，就代表他們愈害怕」。