南韓女團T-ara曾唱紅《Roly-Poly》等流行樂曲，團體2009年出道後成為歌迷心中最具代表的2代女團，儘管成員們紛紛嫁為人婦，私底下的近況也頗令人關注，其中孝敏在今年1月初才被韓媒爆出，和小3歲的帥氣足球員黃義助熱戀，不料由於戀情見光速度太快，才短短認愛2個月，就在上月8日宣告分手。

孝敏分享澳洲生活。(圖/孝敏 ig)

兩人分手消息令人惋惜。(圖/黃義助 ig、孝敏 ig)

今年1月，孝敏和黃義助被爆出戀愛消息，想不到卻在2個月內迅速收場，3月就傳出分手消息，她也直接表明，雖然雙方互帶好感走進彼此人生，但戀情曝光後感到負擔，後來相處自然疏遠，決定退一步成為互相應援關係，證實兩人因大眾注目眼光而宣告分手。

孝敏置身彩虹街景，興奮合照留念。(圖/孝敏 ig)

近日孝敏在分手後的1個半月，在4月中旬時PO出一段上飛機短片，向大家透露自己正前往澳洲的旅程，預計趁著寶貴的1個月時間，重拾學生身分，目標是要培訓語言實力，她也透露不知道會不會有壓力，但既然已決定要來澳洲就得努力完成，朝著她夢想的澳洲前進。

孝敏澳洲過得很開心，在戶外跟狗狗玩。(圖/孝敏 ig)

孝敏閉眼擺出勝利v手勢，享受當下的澳洲生活。(圖/孝敏 ig)

抵達澳洲後，她便翻開書本充實自己，也難得去到澳洲四處遊玩，抵赴雪梨歌劇院參觀建築物，吃起澳洲道地異國美食，笑起來非常開心，與遇到的毛茸茸小狗玩耍，日子過得輕鬆愜意，重返學生身分，身心都放鬆了不少，甚至還到海邊划小船，一邊和粉絲分享自己生活，愛上澳洲生活的美好，而她身後的外國街景頗為新鮮，歌迷都替她感到高興。