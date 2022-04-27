台灣地狹人稠，開車出門若想停車，幾乎是一位難求，因此不少人會選擇停車場，省去在路邊找車位的時間，不過離場時就多了一項步驟，必須先到自動繳費機繳完費用才能離開。日前一名車主要繳停車費時，發現繳費機被業者貼滿操作方式的字條，讓他看得霧煞煞。

業者為了方便顧客繳錢，因此在繳費機上貼滿操作步驟，但民眾看法兩極。(圖翻攝自臉書/爆廢公社二館)

一名車主在臉書粉專《爆廢公社二館》分享這段經驗，當天他開車外出並停在一座停車場裡，打算離開先到繳費機繳費時，看到機台瞬間傻眼，停車場業者似乎擔心民眾不會使用，因此在機台上貼滿操作方式的字條，還貼心地用數字標示每個步驟的位置。

但由於機台上貼滿紙條，反而讓原po看得更吃力，讓他不禁直呼「慘了！我沒有練過速讀，我只是要繳個錢而已，好像更難繳錢」。不少網友表示「本來很簡單，被搞到變複雜了」、「難怪現在停車場都直接掃瞄車牌，用悠遊卡扣款了，我也卡關了……步驟3在哪啊？」、「停車掃碼或感應支付就好，跟不上時代的東西應該淘汰」。

還有不少做過停車場管理員的網友分享經驗，「你們錯了！我做過停管員，都教成這樣了，不會繳的人還是超多，但不貼會更多」、「我就在做停管員，我們的機器比這個還新，而且還有語音告知客人如何使用，但還是一堆人不會用，跑來問我怎麼繳費？我滿頭問號」。