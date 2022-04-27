歐股周二出現連續第三個交易日下跌，吐出了先前的漲幅；科技股追蹤了美國大型同業走勢而下挫，英國富時指數則因大宗商品股好表現而上漲。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌4.01點或0.90%，為441.10點。科技股跌2.3%，來到近6周低點；銀行股跌2.3%。

受到瑞銀和航運公司馬士基等公司強勁財報推升，歐股在早盤一度升1%。

IG交易平台首席市場分析師Chris Beauchamp說，投資人再次對經濟成長感到擔憂，股市再度回到上周占主流地位的主題。同時市場對科技公司本周的財報表現，已經顯現擔憂。

美股那指周二收盤跌2%，Alphabet和微軟皆在公布業績後下挫約2%。

歐股礦業股上漲1.1%，能源股上漲0.9%。

在德國DAX指數和西班牙IBEX指數下跌逾1%之下，英國富時指數維持上漲。

匯豐銀行跌5.5%；該行警告，今年不太可能進行更多股票回購。

西班牙的Santander銀行在公布上季獲利超預期後，大漲6.2%。

瑞典醫療裝置製造商Getinge在公布上季獲利下跌超預期之後，股價暴跌15.2%，跌幅為歐股之最。

法國汽車零件供應商Faurecia跌10.7%，拖累汽車股表現；分析師們指出，Faurecia發布的財測遜於預期。

投資人關注下周的美聯準會會議，以及歐洲央行官員的一些意見發表。目前貨幣市場正以歐洲央行今年升息80個基點來進行定價。