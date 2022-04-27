台北農產運銷公司疫情持續升溫，尤其一市確診人數已破百人，拍賣人力面臨緊繃，農委會主委陳吉仲表示，為確保大台北地區和產地的農產品供應，絕不能讓北農休市，將透過增加預約交易方式讓交易順利進行，也因為農產品拍賣觀乎民生所需，期望中央流行疫情指揮中心能將北農密切接觸者比照醫護人員，透過以篩代檢讓北農能順利運作。

台北農產運銷公司爆發群聚感染，根據統計，第一果菜批發市場截至昨日累計已確診134人，其中北農員工確診91人，佔第一果菜批發市場員工人數之38.88％。

為避免影響拍賣業務，北農訂定的6大持續營運及人力備援計畫，包含拍賣區併組拍賣、分流延長拍賣時間、擴大預約交易、調度人員支援拍賣作業、分散到貨量、召回退休拍賣員協助等。

立法院經濟委員會今(27)日審查曾銘宗委員等20人擬具「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」案。

農委會主委陳吉仲會前接受媒體聯訪表示，針對北農員工染疫部分已經有相關討論，原則和台北市政府的決策一樣不能讓北農休市，否則會影響到大台北地區和產地的農產品供應，目前一市有拍賣員確診，二市則還沒有，而一市拍賣量有6成、二市有4成，透過北農提出的調度支援拍賣方式，一市至少有1成拍賣量會到二市來交易。

此外，也會增加預約交易，即不用經過拍賣就讓產品直接運送給通路業者，讓現行8-9％的預約交易大幅成長。

陳吉仲進一步說明，一市拍賣台有34個，每個拍賣台本來拍賣1-2個品項，現在增加為3、4項，透過適當調度拍賣時間，也就是拉長北農營業時間讓北農的蔬果交易可以完成。

根據台北市場處統計，昨天市批發市場蔬菜交易量1713公噸、價格27.3元；上周二同期為1735公噸、32.5元，交易量平穩、價格略微下跌，尚無明顯異常波動情形。