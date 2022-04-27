大陸中央財經委員會第十一次會議26日召開，由大陸國家主席習近平主持，會上強調要全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，具體則要加強交通、能源、水利等網路型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設的重點，著力提升網路效益。

根據《中國證券報》報導，會議上強調要強化基礎設施建設支撐保障，適應基礎設施建設融資需求，拓寬長期資金籌措管道，加大財政投入，更好集中保障國家重大基礎設施建設的資金需求。要推動政府和社會資本合作模式規範發展、陽光運行，引導社會資本參與市政設施投資營運。

在建設國家綜合立體交通網主骨架方面，會議提到，要加強沿海和內河港口航道規劃建設，優化提升全國水運設施網路。加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設，佈局建設一批支線機場、通用機場和貨運機場。

在城市基礎設施建設方面，要打造高品質生活空間，推進城市群交通一體化，建設便捷高效的城際鐵路網，發展市域（郊）鐵路和城市軌道交通，推動建設城市綜合道路交通體系，有序推進地下綜合管廊建設，加強城市防洪排澇、污水和垃圾收集處理體系建設，加強防災減災基礎設施建設，加強公共衛生應急設施建設，加強智慧道路、智慧電源、智慧公交等智慧基礎設施建設。