日圓持續重貶，近期跌幅甚至一度超過俄羅斯貨幣盧布，再創20年低點。日媒提出示警，若日圓持續走弱，日本有可能成為七大工業國集團（G7）中GDP（國內生產毛額）最低的國家。

根據《現代BUSINESS》報導，日圓近期跌至129圓兌換1美元，跌落20年新低，主因在於，美國升息，但日本央行仍持續寬鬆政策，宣布無限量買進日本公債以壓低殖利率，導致近期日圓匯率走勢直直落然而，若日圓持續弱化，來到130圓兌1美元關卡，恐引爆災難。

報導指出，從近期匯率動向來看，日圓甚至可能貶至135圓兌1美元。分析2021年，日本人均GDP高出義大利14.4%、韓國15.7%，若以近期匯率計算，日義差距剩下6.7%，日韓剩下7.2%，若日圓持續貶值，其他國家匯率不變，義大利和韓國的GDP就會超越日本，日本將成為G7中「最貧窮國家」。

《日本經濟新聞》則指出，截至今年3月底，全球25種主要貨幣中，日圓貶幅以5.7%排名第2，僅次於俄羅斯盧布的11.7%。另一方面，日圓的實質有效匯率在2月更降到66.54，創50年以來新低。

金融博客網站《Zero Hedge》引述法國興業銀行分析師Albert Edwards說法指出，在日圓持續走貶情況下，可能迫使大陸跟著促貶人民幣，重演2015年人民幣重貶引爆全球股災的劇本。

註：七大工業國組織（簡稱G7）是世界七大發達國家經濟體組成的國際組織，目前成員為美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本。