台北市昨新增1302例本土確診個案，市長柯文哲直言若沒有任何作為，確診個案會一下子飆升太快，依北市新增確診人數推估5月18日恐達50萬例，導致醫療量能無法負荷，所以必要時會「軟性封城」，對此輔大醫院兒童急診科主任王聖儒表示，支持柯P的軟性封城，直到小學生都打完第一劑疫苗。

王聖儒在臉書粉專指出，26日傍晚採檢大軍持續湧入醫院急診室，發燒、呼吸症狀病童已經堆了滿坑滿谷，他說這是新冠海嘯來臨前兒科急診室的日常，直言「我支持柯P的軟性封城，直到小學生都打完第一劑疫苗，不然醫療跟公衛的量能很快會崩壞」。

柯文哲預估到5月18日台北市確診案例會達50萬例。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲昨天在疫情記者會上分析，居家隔離縮短變成3+4天，但若沒有採取進一步公衛手段，推估5月4日單日確診會有5000例，5月7日會破萬例，5月18日將達50萬例，恐怕導致醫療量能無法負荷。

柯文哲還說，現在老百姓滿樂天的，餐廳都客滿，接下來幾天隨著疫情變化要怎麼做，未來1周是關鍵期，若發現醫院快滿了，還是要踩煞車，他就會實施公權力，用「軟性封城」壓制活動擋住疫情繼續擴大，至於該怎麼做，北市府表示仍須觀察，不過暫無禁止內用規劃。

柯文哲昨晚間在臉書也呼籲，請大家對軟性封城別太緊張，因為與疫情共存仍是既定方向，只是不可讓疫情上升太快，所以請民眾做好自我健康管理，減少群聚，一起用眾人的力量，壓抑病毒擴散的速度。