大陸國家主席習近平昨（26日）主持召開中央財經委員會第11次會議，強調要強化基礎設施建設支撐保障，要推動政府和社會資本合作模式規範發展、陽光運行，引導社會資本參與市政設施投資運營。要堅持創新驅動，加大關鍵核心技術研發，提升基礎設施技術自主可控水準。

大陸國務院總理、中央財經委員會副主任李克強，中共中央政治局常委、中央財經委員會委員王滬寧，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央財經委員會委員韓正均出席會議。

會議指出，要加強交通、能源、水利等網路型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設的重點，著力提升網路效益。加快建設國家綜合立體交通網主骨架，加強沿海和內河港口航道規劃建設，優化提升全國水運設施網路。

同時，要發展分散式智慧電網，建設一批新型綠色低碳能源基地，加快完善油氣管網。加快構建國家水網主骨架和大動脈，推進重點水源、灌區、蓄滯洪區建設和現代化改造。要加強資訊、科技、物流等產業升級基礎設施建設，佈局建設新一代超算、雲計算、人工智慧平台、寬頻基礎網路等設施。