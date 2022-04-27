台鐵5月1日全面停駛，技專統一入學測驗受影響，教育部長潘文忠今天說，已請學校全面調查，考生若無替代方案，需用遊覽車、計程車接送，所需費用教育部會協助。

台鐵工會不滿交通部處理台鐵公司化過程未充分與員工溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，目前有近1萬3000人響應，當天台鐵所有列車都停駛。潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪，回應統測（4月30日到5月1日）的因應方式。

潘文忠強調，會以最高規格協助考生，目前就是設定5月1日沒有火車行駛，已請各高中職全面提醒考生，及早規劃替代交通方式。

潘文忠說，如果考生平時以火車為主要交通工具，沒有其他替代方案，也找不到家人接送，已請學校盡快掌握，可安排遊覽車、計程車等方式，及時將考生送達考場，所需費用教育部會全部協助，以考生應考權益做思考。

居隔3+4方案26日上路，技專校院入學測驗中心執行長林尚平日前受訪表示，統測已備妥逾550間隔離試場，供居家隔離或自主防疫者應試；居隔考生通勤擬比照就醫模式，除了防疫車隊，也開放同住家人接送或自行騎車前往。（編輯：李錫璋）1110427