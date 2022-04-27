有民眾在社群網站發文，指在台南神學院工地外發現1隻奄奄一息的流浪貓，經送往動物醫院搶救仍不治。由於醫師檢視發現浪貓被熱水燙傷，懷疑有人虐貓。警方得知主動偵辦，經通知涉案的23歲黃姓男子到所說明後，全案依違反《動物保護法》報請台南地檢署、台南市動物防疫保護處處理。

PTT及台南爆料公社等社群網站，25日晚間有網友發文，指有市民反映23日上午10時許，在台南神學院工地外的圍籬旁，發現1隻奄奄一息的虎斑貓。當時，發現浪貓的民眾，雖然即時將貓咪送往動物醫院救治，但仍因傷勢過重死亡。不過，動物醫師進一步檢視浪貓的傷勢，發現貓咪曾被熱水澆頭燙傷，懷疑有人虐貓。

市警一分局東寧所得知後，26日上午即主動聯繫發現的民眾，並完成受理報案程序後，開立報案證明。

員警前往該工地查訪時，發現1名男子於23日凌晨3時許，騎機車前往東門路某巷弄內，並將受傷的貓咪棄置於神學院工地外圍籬後即逕自離去。

員警鎖定該男子的機車，以車追人，查知對方是23歲的黃姓男子後，26日下午通知黃男到案說明。據了解，黃男表示，他原本要將流浪貓帶回家中收養，但因浪貓到陌生環境緊張亂跑，不小心打翻熱水瓶後受重傷，他不知如何處理才棄置在工地外的圍籬。