《基金》台中銀台灣優息基金 准募 09:532022/04/27 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准台中銀投信申報募集開放式股票型「台中銀台灣優息證券投資信託基金」，由臺企銀擔任基金保管機構。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。 證期局指出，此基金原則上自成立日起3個月後，投資於境內上市櫃公司股票、存託憑證及經金管會核准上市櫃契約的興櫃股票總額，不得低於基金淨值的70％，其中屬於「優息」股票者不得低於基金淨值的60％。「優息」股票定義訂於基金信託契約及公開說明書。 定期定額台股基金 成投資顯學 永豐台灣優選入息存股ETF 5／9開募 #優息 #日起 #基金 #台中銀 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣之光 林珮淳《夏娃克隆》獲邀赴義參展《認同與革命》 04:102022/04/27 生活新聞 海外基金三尖兵 戰雲中突圍 04:102022/04/27 投資理財 《基金》4月境外基金「債優於股」 這款最抗跌 09:022022/04/27 財經 產業資訊－勝昌製藥加大產能 製造清冠一號 04:102022/04/27 金融．稅務 精品寵媽咪 彰顯優雅氣質 04:102022/04/27 時尚消費 台灣捲入俄烏戰的風險 04:102022/04/27 時論廣場 台灣人在大陸》大陸種茶20餘年：在這裡發展比較安心 00:002022/04/27 兩岸徵文 回顧與前瞻 姚氏三傑合體演講 04:102022/04/27 生活新聞 逾5成不信美國會派兵協防 04:102022/04/27 政治要聞 醫療科技展 四面向接軌國際 04:102022/04/27 產業特刊 美支持太平洋島國 深化與台灣關係 04:102022/04/27 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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