金管會證期局表示，核准台中銀投信申報募集開放式股票型「台中銀台灣優息證券投資信託基金」，由臺企銀擔任基金保管機構。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

證期局指出，此基金原則上自成立日起3個月後，投資於境內上市櫃公司股票、存託憑證及經金管會核准上市櫃契約的興櫃股票總額，不得低於基金淨值的70％，其中屬於「優息」股票者不得低於基金淨值的60％。「優息」股票定義訂於基金信託契約及公開說明書。