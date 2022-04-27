巡邏警力到場對嫌煩進行盤查，並說明該車為贓車。（警方提供）

新北市三重警分局1名郭姓警員，日前在下班後，騎車行經三重成功路與集成路口，意外發現1名男子騎乘的機車，正是日前受理失竊的車輛，遂不動聲色尾隨，並通報巡邏警力前來支援，最後趁該名男子下車購物的機會，等他返回停車地點進行盤查後，連人帶車帶回派出所訊問後，依竊盜罪嫌移送。

警方表示，郭姓警員是在本月21日晚間6時許，在下班準備返家途中發現贓車，立即通報巡邏警員前往支援，隨後在嫌犯下車購物時，於一旁伺機等待，待該名男子返回停車地點準備取車，立即上前表明身份，對男子盤查，查出男子身份為45歲吳姓男子。

隨後支援警力也趕到現場，向吳嫌表示該車為日前失竊的贓車，但他眼神閃爍，辯稱不知該車為贓車，是跟朋友借來的代步工具，但卻又無法聯絡自己口中的朋友，因此被警方帶回偵訊，訊後依竊盜罪嫌移送。

分局長陳永昌表示，民生竊盜與民眾生活息息相關，警方對於各類犯罪行為及不法情事，絕對嚴辦到底，全力保護民眾生命財產安全。同時也呼籲若發現可疑人事物，請立即與警方聯繫，共同為社會治安盡一份心力。