一名從28歲女特教語言治療師，因疫情配戴專用透明口罩為孩童進行語言復健治療，加上長年受嚴重鼻塞困擾，造成「ㄣ」與「ㄥ」音準不清晰，日常生活與工作表現大受打擊，幾乎想離職；經到耳鼻喉科檢查是鼻竇炎合併鼻瘜肉復發，透過3D鼻竇內視鏡導航手術，才讓她重拾最喜歡的特教語言治療師工作。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師林奐宇表示，讓女子10年前就因患有鼻竇炎合併鼻瘜肉肥大症狀接受傳統手術，但近半年來，所有的症狀再度發作，流鼻水、頭臉部腫脹感，甚至食不知味以及嚴重鼻塞，加上工作時配戴專用透明口罩，濃重鼻音「ㄣ」與「ㄥ」音準不清晰，嚴重影響教學時的發音。

經深入問診以及鼻咽內視鏡檢查，發現患者慣性鼻竇炎復發，右側鼻部鼻瘜肉已佔滿鼻部空間，造成空氣無法完整進入鼻腔及副鼻竇產生共鳴，只能使用鼻腔音，被認為是「鼻音重」，「ㄣ」與「ㄥ」當然就無法正確發音。

經接受3D鼻竇內視鏡導航手術，術後2週恢復良好，目前無復發跡象，配合藥物控制，1至3個月定期回診追蹤檢查，讓這名語言治療師，擺脫慢性鼻竇炎的多年糾纏，術後恢復穩定，發音不掉漆，重拾專業工作的信心。

林奐宇提醒民眾，若有相關症狀，常感嚴重（單側）鼻塞、流鼻水、眼部與臉頰疼痛等症狀，萬萬不可輕忽，應立即尋求耳鼻喉科醫師，進一步診斷釐清病灶源頭，選擇合適的手術方案，精準治療，以達最佳成效。