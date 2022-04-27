隨著社群媒體的興起，許多網紅、部落客及YouTuber靠著亮麗外表、個人特質或是特殊才藝吸引大批網友追蹤，也因此捧紅不少網路知名人物，尤其在大陸，更有人靠著短影音來行銷自己提高網路聲量。近期抖音平台便出現一名帥哥博主「冷志龍」，因在影片中他總是戴著口罩只露出一雙電眼而吸引粉絲喜愛，豈料開啟直播後「真面目」卻嚇壞大批網友。

大陸知名男網紅「冷志龍」，雖在2022年2月時才開啟抖音帳號，但留著一頭黑色韓系短髮的他，總是在影片中穿著坦克背心、戴著口罩深情演唱，一雙迷濛又深邃的電眼及結實的肌肉迷倒不少女性粉絲，讓他的抖音帳號在短短幾個月內就吸引超過7萬人追蹤，後來他還應觀眾要求脫下口罩露出白皙的臉蛋與帥氣又精緻的五官，甚至在口罩內側寫下「I Love You」的文字，散發霸道總裁的神祕氣息，逗得粉絲心花怒放。

冷志龍以韓系帥哥形象走紅。（圖／抖音）

但沒想到紅人是非多，冷志龍爆紅後就被眼尖的網友發現他所展現的肌肉與寬厚的臂膀，竟是網路上所販售的肌肉裝而不是練出來的；另外，冷志龍近期開直播與網友互動時，疑似軟體系統偵測不到他的臉，竟在沒有濾鏡的情況下秀出「真面目」，原來他本人是名禿頭大叔，不僅留著大量鬍渣，他還在直播時刻意在眼睛下方搞笑畫上黑色下眼線，疑似想讓五官看起來更加深邃，沒想到卻原形畢露，與過去帥氣的美男形象有著天壤之別，嚇得網友看到後直呼「我嚇哭了」、「再也不相信什麼網帥或網美了」、「這實在是太可怕了」、「我暈，真面目原來長這樣」意外引發熱烈討論。