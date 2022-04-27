投信近期連11個交易日賣超環球晶(6488)，在法人調節壓力下，環球晶今天股價恐下測500元支撐，早盤跌幅逾5個百分點，最低價為503元。環球晶目前的融資維持率已經低於166%。

環球晶的基本面並沒有太大改變，公司日前業績發表會表示，去年公司全年營收創新高達611億元，今年首季營收163億元，年增10%，又再創單季歷史新高。環球晶自2020的第一季開始，就是逐季成長，以毛利率來看，去年全年達38%，去年Q4的毛利率達41%，創歷史單季新高，至於EPS方面，去年EPS為27.27元，較往年下滑，主要是siltronic（世創）破局依國際慣利有合約終止費，因此在去年第四季預先提列5000萬歐元，致全年EPS下滑。

非本業方面，自3月中旬開始美元、亞幣波動劇烈，近期日圓持續貶至近年新低點，美元相對台幣也大升，對矽晶圓大廠環球晶(6488)來說，日圓貶值、美元升值，對成本降低以及營收提升都有正面幫助，等於是兩面得力。

環球晶目前預收貨款達新台幣286.4億元(美金10.3億元)。而在擴產計畫方面，隨著5G的興起與各項科技的進步，半導體產品內的矽含量逐步增加，且新冠肺炎疫情加速創新步調，晶圓產業供需吃緊、產能不足。擴產範圍涵蓋亞洲、歐洲及美國地區，總投資金額最高達新台幣1000億元，計畫包括擴充現有廠區及興建新廠，新產線產能預計於2023下半年開出且逐季增加。產品以12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC Epi）、GaN on Si等大尺寸次世代產品為主。