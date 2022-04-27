行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，隨後拍板同意「3+4」天新制，以及相關匡列範圍的調整之規畫，引發爭議。藥師林士峰則直言，「3+4的隔離政策在技術性的轉彎」，因各縣市衛生局人手不足，居隔單多在3天後才開出，等於是變相的把居家隔離時間延長到5至6天，引發天數爭議。不少網友對此表示氣憤，認為政府是為讓指揮中心指揮官陳時中去選舉，大開方便之門。

林士峰昨日（26）在臉書發文表示，他認為3+4的隔離政策是在「技術性的轉彎」，因各縣市衛生局人手不足，居隔單多在3天後才開出，等於是變相的把居家隔離時間延長到5至6天，引發天數爭議。

林士峰也質疑，他比較不明白的是，為什麼進入自主管理的第三天快篩被取消了，是快篩的量不夠嗎？還是另有隱情，所以制定這項政策。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「用膝蓋想出來的政策，上面滾動式調整，下面自主應變，牙醫要去選市長了」、「第三天驗到陰性能幹嘛？第三天陽性第四天也會是陽性」、「彎仍會持續轉的」、「新制度超荒唐，同班同學有人確診也不用停課，因為剛好跨周末兩天+等PCR結果」、「一切都是選舉考量啦」、「沒居隔單，到時候政府不認帳是誰要倒楣？」