國民黨台北市議員第一選區（士林、北投）初選日前公布，文傳會副主委兼發言人黃子哲輸給國民黨副發言人林杏兒，讓黃子哲怒批「作弊的初選，走到大選不會贏」，今（27）日他更指出初選結束後收到各方來訊，自爆「民進黨向我招手！」

黃子哲今日在《千秋萬事》接受前高雄市新聞局長王淺秋專訪，黃子哲指出自己不是輸不起的人，透露本次2家民調公司，一家他落後1點多％，但另一家落後9％，且2018年時對手一家支持度20％，另一家飆到30％，專家都認為雖然不排除有極端值，但數據落差很大的情況很少出現，讓黃子哲說「出現一次可以說是被雷打到，就是衰，但第二次又出現，所以為什麼我說忍無可忍」。

針對不排除脫黨參選一事，黃子哲表示畢竟在國民黨打拚很久，內心上其實是不願意離開的，他雖然沒有任何家世背景，但也憑自己的努力拚到副主委，甚至可以幫黨發言，如果連他都不能得到公允的對待，又會有多少人願意加入這個黨，與黨並肩作戰。

黃子哲說，如果他真的堅持要選，可能只有無黨籍這個選項，但也透露從初選結果公布後，其他黨派的人馬上打電話給他，包括民進黨與民眾黨都向他招手！黃子哲強調，政治實力會有一個客觀基準，不管到哪裡都還是會在，「我當然希望留在國民黨並肩作戰，一起打拼，如果非得要走這一步，我會仔細考慮，但我不希望發生」。