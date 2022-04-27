華視出包不斷，文化部長李永得稱，公廣集團董監事遲遲未能改選，才導致經營團隊不穩定。監委王美玉、紀惠容、葉大華認為，公視董監事選任因延宕不決，爭議不斷，陷入治理危機，已申請自動調查；此外，針對華視跑馬連日來發生多次發布不實新聞，造成社會不安，監察院也於25日展開調查。

監察院今發布新聞稿表示，近年來，由於公視人事紛爭，公視基金會多屆董、監事無法如期完成選任，現第7屆迄今已延宕近3年，仍無法選出足額董、監事，凸顯公共電視人事改組問題叢生，亟需進行檢討。為瞭解公視基金會董、監事改組問題，究係制度或是行政怠失所致？王美玉、紀惠容、葉大華已申請自動調查。

監委認為，依《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。第7屆董事審查結果，始終未達法定董事人數，已延宕近三年，迄今無法順利組成董事會。

監委指出，監察院102年曾就公視基金會第5屆董、監事選任作業，行政院負有提名公視基金會董、監事候選人權責，惟辦理相關提名作業，多所稽延，又未主動稽催主管機關文化部辦理進度，作業延宕，涉有怠失，提案糾正行政院及文化部。從第5屆至第7屆，公視基金會選任仍紛爭不斷，顯見問題依舊難解，公廣集團員工士氣低落，出錯連連，陷入治理危機。

監委強調，公共電視屬於全體國民，應向全民負責。究竟公視基金會董、監事審查程序是否合理？行政院、文化部對於公視基金會董事會組成及提名作業，有無善盡職責？公視、華視相關人事組織及管考有無制度上應檢討之處？如何改進現行人事體制，促使公視、華視未來健全發展？均有深入瞭解之必要。

此外，針對華視跑馬燈連日來發生多次發布等不實新聞，為究明責任，監察委員賴鼎銘、葉宜津、林郁容已於25日申請自動調查。賴鼎銘、葉宜津、林郁容認為，華視發布不實新聞新聞訊息，究竟是單純SOP疏失，抑或有其他系統性、結構性問題？文化部及國家通訊傳播委員會等主管機關有無善盡督導之責？應否追究相關疏失責任？均有深入調查之必要。