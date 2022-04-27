澎湖本地疫情27日傳出進入校園，澎南國中校長藍淞地在臉書證實有一名國二女學生，與她就讀澎水的哥哥都確診，其傳染源為第30、31案例的母子，他們從台灣回到澎湖探親同住，藍淞地說依據教育部暫停實體課程實施標準，全校達三分之一班級有密切接觸者，該校得全校暫停實體課程7日，因此縣府教育處決定，明天27日起澎南國中全校停止到校上課，改為線上教學。

這名回娘家探親的媽媽，日前帶著一歲的兒子回澎湖，與娘家人有親密互動。這個月25日，這名一歲男童發燒去就醫，經PCR檢驗為陽性，CT值11。母親因孩子PCR陽性，故同時採檢PCR也陽性， CT值13.8，母子都在三總澎湖分院負壓隔離病房。

澎湖國高中學生去年9月開始打BNT疫苗，除身體有特殊狀況者，幾乎都有施打兩劑的疫苗，今天確診的這對兄妹，傳染源是與回澎探親的母子同住，被匡列為接觸者去採檢，目前兩人的健康狀況良好。

藍淞地表示，澎南國中實施全校暫停實體課程7日，以彈性方式進行遠距教學，校園將進行全面清消外，如學生有學習載具或網路分享器需求，由本縣教育網路中心提供借用。學校預定恢復實體上學時間為5月4日。教育處亦將持續關心學校師生健康情況並依據中央流行疫情指揮中心及教育部規定事項積極辦理相關防疫事宜。