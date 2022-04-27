咳嗽是新冠肺炎主要症狀之一，有不少患者會有劇烈咳嗽的病狀。但要注意的是，像咳嗽、打噴嚏這類瞬間爆發力道強大的動作，會讓頸部急遽施力，使其中兩大重要動脈--頸動脈與椎動脈承受巨大壓力。醫師提醒，如果本就是高血壓等心血管疾病患者，咳嗽時要特別注意，太強烈的動作有就可能造成頸動脈或椎動脈剝離。

●脖子要輕柔對待 兩大主要動脈要道

聯繫肢體與頭部的頸部，在身體占比不大，但卻有兩大維繫命脈的動脈經過。雙和醫院影像醫學部指出，頸動脈和椎動脈都是血液通往大腦供氧的主幹道。以較為人知的頸動脈來說，負責供應腦中約2/3的血液，以手觸摸側頸部的話，約在喉結旁2指幅處即可感覺到它的脈搏。

頸部動脈分布。（示意圖／Shutterstock)

此外，脖子還有椎動脈經過，位於頸部後方左右兩側，穿過枕骨大孔進入顱內，再匯聚成基底動脈，供應小腦、腦幹與後腦的血液。一旦缺血就可能損害腦幹與小腦功能，甚至會影響呼吸與神識。如果破裂處在顱內，也可能造成蜘蛛網膜下腔出血。

●不當外力當心！ 恐造成頸動脈、椎動脈剝離

臺大醫院神經部李銘仁醫師指出，一般大動脈剝離，大都是由高血壓引起，但是在頸部的動脈剝離卻太不一樣。除了高血壓之外，頸部創傷也是重要原因，幾個危險動作包括：

1.頸部用力快速旋轉的動作，如甩頭、雲霄飛車等；

2.過度劇烈咳嗽、打噴嚏；

3.頸部按摩，尤其按摩位置不正確，在頸部危險三角處用力太大或急遽旋轉；

(資料來源/ 聯安診所心臟血管內科主任施奕仲醫師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

4.常時間過度仰頭，例如：長時間過度仰頭刷油漆或清洗天花板等；

5. 打瞌睡時不小心頭掉到一側過久，也有風險。

●後頸上方疼痛 恐是椎動脈剝離警訊

醫師強調，頸部動脈剝離，是年輕中風者不可忽略的致病原因之一。尤其有些民眾因體質關係血管壁較脆弱，又遇到不適當的頭頸部按摩、強力旋轉頸部、後仰洗頭或劇烈甩動身體，甚至用力打噴嚏、咳嗽時，就可能導致頸部動脈剝離的發生。

疫情期間，如果出現以往不曾發生的頭痛、頭暈或半側無力等症狀時，仍應儘快到醫院就診檢查。由於椎動脈位於後頸部上方、靠近頭枕處，若是這區塊有別於平時的疼痛，務必提高警覺。

另外，長期吸菸者也是高危險群。醫師指出，因為菸中的尼古丁及其燃燒所產生的物質，對心血管是一大危害，最好戒菸；身材較瘦及有先天性結締組織疾病者，由於關節組織較為脆弱，亦為椎動脈剝離的好發族群，平時要多注意，避免碰撞瘀青導致剝離風險。