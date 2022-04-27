不少家長為了讓孩子念明星學校，竟然在網路上公開找寄戶籍，每月價碼約1000元至3000元，民進黨立委羅美玲今天表示，大喇喇在網路上找明星學校學區寄戶籍，已經違反《戶籍法》76條規定，要求內政部介入處理戶籍仲介亂象。對此，內政部次長陳宗彥表示，回去會偕同地方政府立即處理。

為了讓孩子有優質的學習環境，不少家長費盡心思要把小孩送進明星學校，網路上經常可以看到有家長徵寄戶籍。立法院內政委員會今天審查戶籍法16條、79條修正草案，羅美玲詢問陳宗彥是否得知寄戶籍亂象，陳宗彥稱首次聽到。

陳宗彥表示，此舉已違反戶籍法規定，委員所提出的資訊會介入了解，但目前各縣市政府、學校對入學資格有相關規定，真正要用到仲介寄戶籍方式非常有限。

「次長你錯了！」羅美玲說，每年到了新學年度入學期間，都會收到不少陳情函，明明孩子住在學區內，卻因為很多不住在學區的孩子，家長很早就幫忙遷戶籍，導致原本戶籍在學區內的孩子無法在學區內學校上課。

陳宗彥回應，針對戶籍仲介問題，內政部會再進一步了解，並跟地方政府合作，有違反法規的部分將依法處理。

《戶籍法》76條規定，申請人故意為不實之申請或有關機關、學校、團體、公司、人民故意提供各級主管機關及戶政事務所不實資料者，處3000至9000元罰鍰。