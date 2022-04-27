市長柯文哲預言「3＋4」新制應該撐不了幾天，不排除「軟性封城」，新北市長侯友宜說，疫情千變萬化，並呈指數型快速上升，要小心翼翼視疫情狀況做好適時處理，讓民眾從清零到共存順利轉換，目前新北醫療量能足夠，將居家隔離轉型慢慢調整步伐。

被問到北市預估5月7日北市單日會有萬例，5月中會達50萬例，侯友宜說，每天一狀況不一樣，每天守好，判斷未來走勢，全力做好防疫工作，讓民眾安全、安心是他的責任。

被問到醫療量能太滿是否考慮軟封城，侯友宜說，新北目前醫療量能是夠的，只要從這個居家照護、居隔轉型過程慢慢調整步伐，居家照護今天9458，如果兩個禮拜前不早點做，現在根本生不出9458床，快速調整步伐，回到新型態生活安全模式。

新北提出的居家隔離轉型被中央認為放太快，侯友宜說，目前新北是按照3＋4執行，傳染病防治法規定屬中央權責，地方是執行單位， 尊重中央討論後的決議。