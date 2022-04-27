國內新冠肺炎本土病例不斷攀升，高雄市長陳其邁前天表示，高雄市早已備足快篩試劑，不過美濃區陸續傳出新冠肺炎確診足跡，民眾因擔心染疫，出現搶購快篩劑情形，至今已買不到快篩劑，1名低收入戶單親媽媽在公司要求快篩才能上班，她跑遍美濃和旗山各藥局，都買不到快試劑，最後在同事支援1劑下，才順利繼續工作。

美濃區2周前傳出新冠肺炎確診者足跡，上周日又傳出多起確診者足跡，讓民眾害怕染疫上身，紛紛到藥局搶購快篩試劑，不過至今民眾在美濃已買不到試劑，跑到鄰近旗山藥局詢問也買不到，深感如今真的1劑難求。

美濃區長鍾炳光說，日前1名居住前鎮區經營漁業百貨的友人，因買不到新冠肺炎快篩試劑，以為鄉下較易購買，委託他幫忙買試劑，他問遍美濃所有藥局都沒貨，讓這名友人相當吃驚。

美濃區合和里1名低收入戶張姓單親媽媽，因為兒子發燒就診，公司就要求她必須快篩陰性才能工作，她跑遍美濃、旗山各藥局，都買不到快篩試劑，只好請里長出面洽詢，里長林作松問遍藥局，也買不到，最後自掏腰包給張女1000元急難救助金，同時向美濃愛心慈善會申請物資支援張女生活，張女最後在同事支援試劑後，前天已恢復上班。

在美濃區經營近40年的吉安健保藥局店家表示，每天有上百通民眾來電洽詢有無試劑，她坦承現在1劑難求，她說，因與廠商熟悉，試劑才能從原先20個、30個至前天進貨80個，由於預約民眾不斷，80個試劑一到貨就被預約民眾搶光。

美濃博登藥局指出，新冠快篩試劑已缺貨一陣子，尚不知廠商何時會進貨。

陳其邁表示，目前快篩用於居家檢疫為主，針對特定風險職業如計程車司機、特定教育機構、公務機關、維持社會正常運作機關配發。

公司需要員工快篩才能返回職場的情況，陳其邁坦言「市府有責」，會評估急迫性和風險，協助取得快篩試劑。