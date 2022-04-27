58歲凍齡歌后林慧萍2017年舉行過演唱會後從此消失在螢光幕，本來她近日計畫復出參加在高流舉辦的「真愛秀・藍寶石大歌廳」，但因疫情決定改期，睽違5年的登台確定暫時取消。而媒體報導，有鐵粉透露2017年最後一次見到林慧萍的近況，指她私下毫無明星架子，一要求合影她便立即起身回應，讓粉絲感動到難以置信。

林慧萍、陳美鳳、洪榮宏、李翊君、黃妃、龍千玉、張秀卿等人原本分別在4月30日、5月1日於高雄流行音樂中心舉辦「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，重現當年經典風采，神隱5年的林慧萍當時受訪，直言很感謝主辦單位的邀請，更透露只要聽到「藍寶石」3字，就會勾起當年滿滿回憶。

林慧萍說，當時只要接了外地的歌廳秀表演，就會為了工作到其他地方長住一星期，「那個禮拜沒有其他事，就是為了表演而活」，並笑說有些小秘密不太能說，「尤其有些很八卦，但都是我很美好的回憶。」

據《自由時報》報導，先前有名何如芸的粉絲分享2010年曾為了追星，到中部參加林慧萍演唱會，曬出照片後，引來另一名曾在2017年曾在威剛科技尾牙見到林慧萍的粉絲回應，自己5年前見到林慧萍時，對方也是穿著同一件粉色洋裝，可見林慧萍的念舊。

該粉絲更說，當晚尾牙場自己負責接待林慧萍，當時她穿著同件粉色短洋裝、腳踏高跟鞋，自帶巨星光芒，且5年前見到林慧萍時，對方親切到不可思議，完全不擺大明星架子，「我前去要求合影，她立刻起身有求必應」，態度也謙虛有禮，讓他僅見林慧萍一面就留下深刻印象。