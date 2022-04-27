詐騙集團要婦人交付65萬元證明其清白，監視器拍下婦人交付款項給假檢察官的情形。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

詐騙集團日前透過電話詐騙許姓婦人就醫時積欠費用，健保卡凍結，假檢察官要求許姓婦人交付65萬元新台幣，證明其清白。婦人交款後覺得不對勁，報警處理。警方獲報後，到場查訪，剛好碰到嫌犯搭乘的計程車又回到犯案地點，順利逮捕19歲「收水」嫌犯，追回贓款65萬元。

岡山警分局梓官分駐所25日接獲165轉報，梓官區有婦人遭詐騙，警方獲報立即到場，查訪附近居民及檳榔攤。警方得知，嫌犯是搭乘計程車到附近收款，剛好嫌犯搭乘的計程車回到附近，準備載客人前往另一個地點。

警方研判可能是同一集團成員叫車，派人到場攔查，在車上找到「收水」19歲蘇姓嫌犯，以及贓款65萬元。假檢察官在交付款項給「收水」後已逃逸，警方將擴大追查。

警方表示，辦案那麼久，真的很少可以追回贓款的，這個婦人的運氣真好。警方在詢問後，依詐欺罪將蘇姓嫌犯移送橋頭地檢署，並報請檢察官指揮偵辦。