高雄疫情嚴峻，高雄市長陳其邁接受總質詢一半，臨時向議會告假。（柯宗緯攝）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄市長陳其邁27日上午赴議會接受市政總質詢時，疑似因為疫情嚴峻，緊急向議會告假，與衛生局開防疫會議，據了解，高雄今天（27日）本土個案暴增300例以上，高市府防疫團隊預計將於下午2時30分舉辦防疫記者會，對外說明疫情現況及相關防疫指引。

高雄市長陳其邁今（27）日早上赴議會接受市政總質詢，10時05分臨時要與衛生局開防疫會議，急向議會告假。高市議員蔡武宏說，衛生局長黃志中也請假，有事先跟本席說，「今天疫情稍微嚴峻一點」，隨後質詢到一半，就先請市長先離席去開防疫會議。

25日起高市議會進行市政總質詢，當天陳其邁也缺席，前一晚已向議長曾麗燕告假，與衛福部長陳時中展開視訊會議，取消出席總質詢及聯訪時間。

今天陳其邁9時出席接受總質詢，但10時05分，蔡武宏質詢到一半時，突然說「剛才黃局長有打來，要跟市長開防疫會議」，議長准假說，請市長離席，去處理更重要的疫情。

陳其邁離席地相當倉促，雙手合掌、點頭向議長、議員們一一致意後，旋即離開議事廳。高市府表示，陳其邁今天原訂議會受訪時間，因市長出席防疫相關工作會議，與議會請假，故取消聯訪。

針對外傳高雄今日確診數突破300例，高市府表示，實際確診數將待下午防疫記者會正式公布。

但據消息人士透露，今日確診約250例左右，跟昨天確診近200例相比雖然確實有增加，但疫情仍在可控範圍之內。

高市新聞局長董建宏強調，市長陳其邁今早離開議場，並非因為高雄疫情生變，而是近日全國疫情升溫，議員體恤市府，認為應以防疫優先，於是在向議長請假、與議員充分溝通後，議會同意市長先離席處理防疫工作。