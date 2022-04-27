【旅遊經 洪書瑱報導】

世界三大菜系，您覺得是那些菜系料理呢？美國美食、日本或義大利料理呢？其實都不是，世界三大菜系，包括：中華料理及法式料理與代表清真菜系的土耳其料理，土耳其伊斯坦堡可謂是世界上最獨特的美食目的地之一，土耳其美食對許多國人來說，相對其他菜系，略為陌生些，但土耳其沙威瑪一定耳熟能詳，另外，還有優格番茄烤肉、土耳其肉丸、羊腸麵包、土耳其薄餅、鷹嘴豆泥等。而值得一提的是，土耳其今(2022)年也將正式加入米其林指南的大家庭，即將於10月11日發佈「美食之都」伊斯坦堡的餐廳評選。而米其林指南國際總監格溫達·普勒內克甚至表示，伊斯坦堡的美食讓團隊大吃一驚！

土耳其伊斯坦堡

土耳其薄餅

鷹嘴豆泥

從古帝國時代開始，伊斯坦堡一直都是跨大洲的美食傳統、著名宮廷美食的發源地，這次米其林指南帶領遊客聚焦伊斯坦堡美食，展示了一種極富創造力、活力和原創性的將過去與未來相融合的烹飪文化。伊斯坦堡作為一座全球大都市，為遊客提供了品嘗傳統菜肴和最佳國際美食的機會，是米其林指南帶入全球美食界的第38個目的地。

伊斯坦堡是世界領先的美食旅遊中心之一，為旅客和饕客提供古老的飲食文化，因其獨特的文化遺產塑造而成的飲食文化，展現在全城中屢獲殊榮的優質餐廳體現無遺，經過米其林指南的評鑑考驗，更讓土耳其伊斯坦堡豐富的美食性獲得世界級的認可與注意。

土耳其文化和旅遊部長梅赫邁特·努裡·埃爾索伊（Mehmet Nuri Ersoy）在伊斯坦堡加入米其林指南的會議上指出，將伊斯坦堡這一世界上遊客最多的城市之一定位為「美食之都」的相關活動，將吸引對優質美食和特色風味感興趣的遊客來到土耳其。他說：「米其林指南對伊斯坦堡美食業的興趣表明，土耳其正走在美食旅遊業的前沿。米其林指南將以全新的視角將我們的美食業推向全球舞臺，這些美食業者以其獨創性、多樣性、可持續性和創造性脫穎而出。」

米其林指南國際總監格溫達·普勒內克（Gwendal Poullennec）對伊斯坦堡加入米其林大家庭表示十分滿意，他指出，幾個世紀以來，伊斯坦堡以其歷史、文化和跨文化特性享譽全球。普勒內克說，「米其林指南對伊斯坦堡的餐廳評選將向世界各地的美食家展示這座城市。古老的傳統在年輕、開放和創造性人才的推動之下，伊斯坦堡的美食讓我們團隊真的大吃一驚」。